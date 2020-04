Revista Nature publicó las cinco vacunas contra el Covid-19 que han presentado más avances

Desde que comenzó el brote del coronavirus Covid-19 y su expansión por el mundo, diversos miembros de la comunidad científica —principalmente en China— han trabajado con celeridad en desarrollar una vacuna para poner fin a los más de 2 millones de contagios y miles de muertes.

Con datos de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), la prestigiosa revista científica Nature hizo un balance con los trabajos que se han realizado hasta la fecha para combatir la enfermedad, que fue recogido por LUN. De acuerdo a la publicación, hay 78 vacunas que son candidatas activas para ser utilizadas. Sin embargo, sólo cinco llevan la delantera.

El artículo destaca en su inicio la primera vacuna que empezó a probar en personas: la mRNA-1273, desarrollada por Moderna Inc en Massachusetts (Estados Unidos) y la National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid). Hasta ahora, 45 personas han probado la vacuna y se espera que la primera dosis esté en diciembre.

Luego está la que desarrollaron en China la compañía CanSino Biologics Inc y el Instituto de Biotecnología de Beijing. También se pronostica su llegada para el último mes del año y el estudio ya se ha realizado en 108 personas.

En tercer lugar figura la INO-4800, de la estadounidense Inovio Pharmaceuticals, empresa financiada por Bill Gates. Esta sería la primera en llegar, en noviembre, y 40 personas ya se han aplicado la dosis.

Después, está la LV-SMENP-DC del Instituto Médico Genoinmune de Shenzhen, China. Su llegada será tardía, ya que se proyecta para julio de 2023, y se aplicó a 100 personas. Dicha institución también estudia la quinta y última vacuna del estudio: el aAPS, que estará lista en la misma fecha.

“Dado el imperativo de la velocidad, hay una indicación de que la vacuna podría estar disponible bajo uso de emergencia o protocolos similares a principios de 2021. Esto representaría un cambio fundamental de la vía tradicional de desarrollo de vacunas, que toma un promedio de más de 10 años“, indica la publicación de Nature.

La revista también considera que para la primera vacuna contra el ébola hubo un plazo acelerado de cinco años. “Necesitará nuevos paradigmas de desarrollo de vacunas que involucren paralelos y adaptativos, fases de desarrollo, procesos regulatorios innovadores y escalado de la capacidad de fabricación”, sentencia la revista científica.