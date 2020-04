Instrucciones para fabricar una mascarilla en casa

Durante esta jornada, el ministro de Salud, Jaime Mañalich apuntó a que se recomedará el uso generalizado de mascarillas a todos quienes tengan que salir de sus casas en el marco de la crisis por el coronavirus.

La conveniencia o no de usarlas ha generado un intenso debate sobre el que no existe consenso. No obstante, la posición que gana más fuerza es la de recomendar el uso de mascarillas en espacios públicos ante la sospecha de que personas contagiadas por el SARS-Cov-2 transmitan el virus aunque no presenten síntomas.

Ante la escasez mundial de este producto, aunque las máscaras faciales farmacéuticas son las más apropiadas, El País entregó un instructivo para fabricar una mascarilla casera que ayude a limitar la propagación de gotículas respiratorias que pueden contener el virus, según las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No olvides que la mejor forma de prevenir el contagio es lavarse las manos con frecuencia, toser y estornudar cubriéndose la boca y evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca.

1. ¿Cómo fabricar una mascarilla con dos trozos de tela de algodón?

Con dos trozos de tela de algodón, dos tiras elásticas y conocimientos básicos de costura es posible fabricar una mascarilla.

2. ¿Cómo fabricar una mascarilla con una polera?

Si coser no es lo suyo, puede fabricar también una mascarilla con una polera vieja (lo idea son dos capas de tela). Estos son los pasos que debe seguir:

3. ¿Qué características debe tener una mascarilla?

Para que la mascarilla sea lo suficientemente protectora debe tener al menos dos capas, ajustarse con facilidad a la cara y cubrir desde la barbilla hasta el rostro. No podrá, en ningún caso, dificultar la respiración.

4. ¿Cómo usarla adecuadamente?

La correcta higiene de las manos, lavadas con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol, es condición imprescindible tanto para colocarse como para quitarse la mascarilla. No toque nunca sus ojos, nariz y boca. Para desinfectarla, basta con lavarla en una lavadora.

5. ¿Qué personas no deben usar mascarilla?

No es recomendable que usen mascarilla los niños menores de dos años, las personas con dificultades para respirar y quienes no pueden quitarse la mascarilla sin ayuda.