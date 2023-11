Cartelera NBA: revisa los partidos para este domingo 26 de noviembre

Llegamos a un nuevo fin de semana y la NBA sigue avanzando a un gran ritmo en su temporada regular que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para esta noche. Pero también hay varios resultados para revisar tras la jornada sabatina.

En el Paycom Center, los Thunder no pudieron con los 76ers y perdieron la posibilidad de cortar la distancia con los líderes de la Conferencia Oeste, manteniéndose segundos con un global de 11-5. En tanto, los de Pensilvania siguen cuartos en el Este con un 11-5.

Los Nets se impusieron ante los Heat como locales y mejoraron un poco su marca, llegando a un 7-8 en la onceava posición de la Conferencia Este. Por su parte, los miamenses cayeron al séptimo puesto con un 10-7.

Más tarde, los Lakers vencieron a domicilio a los Cavaliers. Los Ángeles alcanzaron un 10-7 que les permitió subir al séptimo lugar del Oeste, mientras que Cleveland bajó a la novena plaza del Este con un irregular 8-8.

AD dropped a season-high 32 PTS in the Lakers' W in Cleveland 😤

Para este domingo, 26 de noviembre, la programación de la NBA tiene contemplada una cartelera de ocho partidos que mantendrán en alto la emoción de la liga.

En el TD Garden, los Celtics recibirán a los Hawks buscando ampliar su buen récord de 12-4 con el que lideran la Conferencia Este. Pero los de Atlanta saldrán en búsqueda de lo propio para incrementar su 8-7 con el que son octavos en la misma tabla.

A la misma hora, en el Madison Square Garden, los Knicks se medirán con los Suns. Los neoyorquinos se presentan como quintos del Este con un 9-6, mientras que los de Arizona llegan como terceros de la Conferencia Oeste con un 10-6.

Más tarde, en otro juego que siempre es llamativo en el Este, los Nets se enfrentarán a los Bulls intentando mejorar su 7-8 que los tiene onceavos. Por su parte, los Toros llegan necesitados con un mal registro de 5-12 que los tiene decimoterceros.

Today’s 8-game slate ‼️

The Magic and Suns both look to extend their 6-game winning streaks 🍿

📺 NBA App

📱 https://t.co/j7XaSJWBOj pic.twitter.com/7vQFVt9GY0

— NBA (@NBA) November 26, 2023