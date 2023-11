Cartelera NBA: revisa los partidos para este sábado 25 de noviembre

Continúa la acción de la temporada 2023-34 de la NBA que contempla una nueva cartelera de partidos para esta jornada sabatina. Pero también hay importantes resultados para revisar tras la fecha de viernes.

En el Scotiabank Arena, los Raptors se impusieron sin problemas ante los Bulls, pudiendo equiparar su discreto global en un 8-8 para posicionarse décimos en la Conferencia Este. Por su parte, los Toros siguen complicados en la decimotercera posición con un 5-12.

Los Timberwolves cayeron ante los Kings en un interesante cruce por la Conferencia Oeste. Con esto, los Lobos se mantienen primeros, pero con un 11-4 que también registra OKC y que juega esta noche. En tanto, los de California quedaron con un récord de 9-6 manteniéndose sextos.

También dentro del Oeste, los Warriors vencieron a los Spurs y lograron subir a la décima plaza con un irregular 8-9, mientras que los texanos siguen hundiéndose en el último puesto con un desastroso 3-13.

Stephen Curry was SCORCHING to help the Warriors improve to 2-1 in West Group C 🔥

🔥 35 PTS

🔥 7 3PM

🔥 6 AST

The @warriors fourth NBA In-Season Tournament game is Tuesday, 11/28 vs. SAC on TNT 🏆 pic.twitter.com/W0cRlFkPvj

— NBA (@NBA) November 25, 2023