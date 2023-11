Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 24 de noviembre

La temporada regular 2023-24 de la NBA retoma su acción y nos ofrece una nueva cartelera de partidos que mantendrán en alto la emoción. Hay que recordar que los últimos duelos se disputaron el pasado miércoles con importantes resultados. Ayer no hubo fecha por la celebración del Día de Acción de Gracias.

Un punto a destacar para esta jornada es que la planificación contempla cruces que también tiene influencias en la copa de la liga, en el In-Season Tournament que avanza rápidamente hacia su definición.

Todo comenzará desde temprano con uno de los choques más interesantes y de importancia para la Conferencia Este; los Magic contra los Celtics. Los de Florida han tenido una gran campaña y se ubican en la segunda posición con un global de 10-5. Ahora tendrá una prueba de fuego contra los de Massachusetts que son líderes con un 12-3 que podrían recortar.

Más tarde, en el Madison Square Garden, los Knicks se verán las caras con los Heat en otro juego llamativo para el Este. Los neoyorquinos se presentan como sextos con un 8-6, mientras que los miamenses llegan cuartos con un 10-5.

En el Target Center tendremos un gran enfrentamiento dentro de la Conferencia Oeste con los Timberwolves y los Kings. Minnesota es líder con un una sólida marca de 11-3 y Sacramento buscará aumentar su 8-6 con el que están sextos.

Otro duelo en la zona Oeste, aunque con franquicias más necesitadas, será el de los Warriors contra los Spurs. Los de California quieren mejorar su negativo récord de 7-9 que los tiene onceavos. Por su parte, los texanos lo darán todo para hacer lo propio en su peor 3-12 con el que se encuentran en el último lugar.

Group Play of the first-ever NBA In-Season Tournament continues with 10 GAMES TODAY!

🏆 The Celtics can clinch East Group C and advance to the Knockout Round with a win

🏆 The Timberwolves can clinch West Group C and advance to the Knockout Round with a win

🏆 The Kings can… pic.twitter.com/d5VIZ0KHbg

— NBA (@NBA) November 24, 2023