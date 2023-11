Más tarde, los Timberwolves triunfaron ante los 76ers y siguen rugiendo fuerte en lo más alto del lado Oeste con un sólido 11-3 , mientras que los de Pensilvania son quintos en la tabla Este con un 10-5 .

Pasado la medianoche, los Suns se impusieron a los Warriors en otro de los llamativos partidos de la Conferencia Oeste. Phoenix logró subir al quinto lugar con un récord de 9-6 . Golden State sigue enredándose, hoy son 11º con un 7-9 .

Cerrando la jornada, los Lakers cayeron en agónicamente y en lo último con los Mavericks , lo que los hizo caer a la séptima plaza del Oeste con un global de 9-7 , mientras que los de Dallas siguen cuartos en la misma clasificación, ahora con un mejor 10-5 .

The Mavs' duo put on a SHOW as Dallas wins a down-to-the-wire thriller! 🤩

Luka: 30 PTS, 12 REB, 8 AST

Kyrie: 28 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/kqEskustJj

— NBA (@NBA) November 23, 2023