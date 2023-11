Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 22 de noviembre

La acción de la temporada 2023-24 de la NBA sigue a un gran ritmo y esta noche nos ofrece una cartelera con muchos partidos, cargada de acción. Además, hay interesantes resultados que revisar tras la jornada de martes.

En el Wells Fargo Center, los 76ers cayeron ante los Cavaliers y bajaron al tercer lugar de la Conferencia Este con un global de 10-4. Por su parte, los de Ohio mejoraron su marca a 8-6, pero siguen siendo octavos en la misma tabla.

Más tarde, los Suns vencieron a los Trail Blazers en calidad de local y llegaron a un 8-6 con el que se mantienen séptimos en la Conferencia Oeste. En tanto, los de Oregón empeoraron su situación con un negativo 3-11 que los hizo caer al último puesto de la misma clasificación.

Cerrando la jornada, en otro de los duelos de la zona Oeste, los Lakers vencieron cómodamente a los Jazz. Los Ángeles continúan en la sexta plaza, ahora con un 9-6, mientras que Utah tampoco se movió de la posición nº12 con un mal registro de 4-10.

Hay que recordar que estos partidos también corresponden a la Copa de la NBA (In-Season Tournament), influyendo directamente en su clasificación.

KD went to WORK in the Suns W over the Trail Blazers in West Group A play!

🔥 31 PTS

🔥 13/21 FGM

🔥 9 AST

The 2-1 Suns’ win keeps their hopes alive to advance to the Knockout Round of the NBA In-Season Tournament! pic.twitter.com/OzxN30b12k

— NBA (@NBA) November 22, 2023