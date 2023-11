Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 21 de noviembre

La NBA no se detiene y en su apasionante desarrollo nos ofrece una nueva cartelera de partidos para esta noche. Pero también hay importantes resultados que revisar tras la jornada de lunes.

En el Little Caesars Arena, los Pistons cayeron ante los Nuggets y su global empeoró a un 2-13 con el que son últimos de la Conferencia Este. Algo opuesto viven los vigentes campeones, ya que lideran el Oeste con un buen 10-4.

Los Bulls no pudieron con los Heat en un siempre interesante choque por el lado Este. Así, los Toros se mantienen doceavos con un registro de 5-10, mientras que los miamenses siguen cuartos con un 9-5.

Pasado la medianoche, los Warriors consiguieron una importante victoria sobre los Rockets. Golden State llegó a una marca de 7-8 con el que ocupan el décimo lugar de la Conferencia Oeste. Houston bajó al octavo puesto de la misma tabla con un 6-6.

Para esta noche de martes, la NBA nos ofrece una cartelera de cinco partidos que mantendrán en alto la emoción. Además, se debe destacar que también corresponden a la copa de la liga (In-Season Tournament).

En el Wells Fargo Center, los 76ers se medirán con los Cavaliers por el Grupo A de la Conferencia Este. Respecto a los globales en la campaña regular, los de Pensilvania llegan con un 10-3 siendo segundos y los de Ohio son octavos con un 7-6.

Más tarde, los Suns y los Trail Blazers se verán las caras por el Grupo A de la Conferencia Oeste. La franquicia de Arizona es séptima con un 7-6. En tanto, los de Oregón son llegan en la plaza nº 14 con un negativo 3-10.

El último de los partidos será entre los Lakers y los Jazz, también correspondiente al Grupo A del Oeste. Los Ángeles lleva un récord de 8-6 siendo sextos y Utah es doceavo con un 4-9.

