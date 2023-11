Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 20 de noviembre

La NBA sigue desarrollándose a un alto nivel dentro de su temporada regular que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para arrancar la semana. Pero antes, hay varios resultados que revisar tras la jornada dominical.

En un interesante cruce de la Conferencia Este, los Nets cayeron ante la visita de los 76ers y se complican en el décimo lugar con un global de 6-7. En tanto, los de Pensilvania siguen luchando en el segundo puesto con un buen 10-3.

Por la Conferencia Oeste, los Suns vencieron a domicilio a los Jazz permitiéndoles llegar a un 7-6 siendo octavos. Por su parte, los de Salt Lake City son doceavos con un deficiente 4-9.

Cerrando la fecha, los Lakers consiguieron un ajustado triunfo sobre los Rockets. Con esto, Los Ángeles son sextos en el Oeste con una marca de 8-6 y Houston séptimo en la misma tabla con un 6-5.

Según la programación de la NBA, esta noche de lunes nos espera una cartelera de ocho interesantes partidos que mantendrá la competencia en un alto nivel.

Los Nuggets intentarán recuperarse de su reciente derrota y mejorar su registro de 9-4 con el que se ubican terceros en la Conferencia Oeste. Al frente tendrán a los Pistons, uno de los equipos más débiles, siendo colistas del Este con un negativo 2-12.

Más tarde llegará un siempre llamativo choque dentro del Este; los Bulls contra los Heat. Los Toros necesitan mejorar su récord de 5-9 con el que son doceavos. Pero los miamenses no harán las cosas fáciles y saldrán en búsqueda de lo propio para incrementar su 8-5 que los tiene cuartos.

Pasado la medianoche y cerrando la jornada, los Warriors recibirán a los Rockets en un duelo que necesitan ganar para ir remontando su global de 6-8 que los tiene décimos en la Conferencia Oeste.

TODAY'S SLATE 👀

– Giannis coming off 40 PTS, 15 REB, and 7 AST in a dominant display on Saturday

– Jalen Brunson and LaMelo Ball both look to build off consecutive 30+ point games

– Timberwolves (8-2 over their last 10) try to stay hot

📺 NBA App

📲 https://t.co/j7XaSJX9DR pic.twitter.com/nuetV6Xz2L

— NBA (@NBA) November 20, 2023