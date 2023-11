Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 17 de noviembre

La acción de la NBA continúa con su apasionante desarrollo de la temporada 2023-24 que llega con una nueva cartelera de partidos para esta noche. Además, hay un par de resultados para revisar tras la jornada de jueves.

En el Kaseya Center, los Heat derrotaron a los Nets en un atractivo duelo de la Conferencia Este y lograron subir al tercer puesto con un global de 8-4. En tanto, los neoyorquinos bajaron al noveno lugar con un irregular 6-6.

Dentro de la Conferencia Oeste, los Warriors sumaron su quinta derrota consecutiva, esta vez frente a los Thunder. Con esto, los Guerreros descendieron a la octava plaza con un negativo 6-7, mientras que los de Oklahoma se mantienen quintos con un 8-4.

A perfect 7/7 from deep, 23 points and a Thunder W to move to 8-4 🔥 pic.twitter.com/DRTcAi1j5L

Para la noche de este viernes, 17 de noviembre, la programación de la NBA contempla una nutrida cartelera de 11 partidos que mantendrán la emoción al máximo.

Hay que destacar que los enfrentamientos de esta fecha también corresponden a la copa de la liga (In-Season Tournament).

Los Spurs recibirán a los Kings por el Grupo C de la Conferencia Oeste. En lo que respecta a los registros acumulados hasta ahora, San Antonio lleva un negativo 3-8, mientras que Sacramento se presenta con un 6-4.

A la misma hora, los Raptors se medirán ante los Celtics por el Grupo C de la Conferencia Este. Los canadienses buscarán mejorar su 5-6, pero los verdes no pondrán las cosas fáciles y saldrán a aumentar su sólido 9-2.

Más tarde, los Lakers visitarán a los Trail Blazers en uno de los duelos correspondientes al Grupo A del lado Oeste. Los angelinos quieren inclinar el parejo 6-6 a su favor, mientras que los de Oregón intentarán mejorar su deficiente récord de 3-8.

NBA In-Season Tournament Group Play continues TONIGHT!

🏆 1-0 Celtics face Raptors in East Group C

🏆 Kings seek 2-0 vs. Spurs in West Group C

🏆 2-0 Nuggets face 1-1 Pelicans in West Group B

🏆 Jazz seek 3-0 vs. Suns in West Group A

