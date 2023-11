Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 16 de noviembre

La temporada regular 2023-24 de la NBA continúa con su apasionante desarrollo que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para esta noche. Pero también hay varios resultados para revisar tras una interesante jornada de miércoles.

En el Wells Fargo Center, los 76ers cayeron ante la visita de los Celtics en un juego clave para la Conferencia Este. Los de Massachusetts lograron pasar a sus rivales en la tabla con un global de 9-2, siendo los nuevos líderes. Así, los de Pensilvania se vieron relegados a ser escoltas con un 8-3.

Los Raptors tampoco pudieron hacerse fuere en casa y fueron derrotados por los Bucks, bajando al onceavo puesto de la tabla Este con un registro de 5-6. En tanto, los de Wisconsin dieron un gran salto al cuarto lugar con un 7-4.

Cerrando la fecha, los Kings también se enaltecieron como forasteros ante los Lakers en un interesante choque correspondiente a la Conferencia Oeste. Sacramento se mantiene en la sexta plaza, pero ahora con un récord de 6-4. Por su parte, Los Ángeles quedaron octavos con un regular 6-6.

Derrick White and Jayson Tatum led the Celtics to a W and 1st place in the East tonight 🤝

White: 27 PTS, 5 AST

Tatum: 29 PTS, 8 REB, 6 AST pic.twitter.com/7pyqcofM03

— NBA (@NBA) November 16, 2023