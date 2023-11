LeBron James sigue haciendo historia con nuevos récords en la NBA

LeBron James sigue viviendo su temporada n°21 como jugador profesional de la NBA y lo está haciendo a tal nivel que continúa estableciendo nuevos récords personales con los que amplía su leyenda.

En la pasada noche de miércoles se disputó una nueva fecha en la que los Lakers recibieron a los Kings en un atractivo enfrentamiento. Si bien los angelinos no pudieron quedarse con la victoria, ‘Bron’ brilló por sí solo logrando hitos individuales.

La máxima estrella de Los Ángeles lideró a los suyos en la ofensiva con 28 puntos gracias a un 60% en tiros de campo (9/15), un 42.9% (3/7) en lanzamientos triples y 87.5% de eficacia en los tiros libres (7/8).

Además, aportó con 12 asistencias y ganó 10 rebotes. Todo esto en 35 minutos de juego, marcando la diferencia una vez más a pesar de que los oro y púrpura cayeron ante los de Sacramento.

Esta gran actuación del ‘King’ le permitió pasar a la historia por partida doble, haciendo que sea una noche de dulce y agraz, lo que no deja de ser especial a sus 38 años de edad.

Por una parte, se convirtió en el quinto jugador con más triples-dobles en la historia de la liga; también se metió como el octavo jugador con más triples anotados.

A historic night for LeBron 👑

– 28 PTS, 10 REB, 11 AST

– Moves to 8th all-time in 3PM

– Moves to 5th all-time in triple-doubles

– Becomes the 2nd oldest player in NBA history to record a triple-double pic.twitter.com/rALlGvwNnh

— NBA (@NBA) November 16, 2023