Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 15 de noviembre

La acción de la NBA continúa con su apasionante desarrollo y para este miércoles nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay varios resultados que revisar tras la noche de martes.

En uno de los duelos más importantes dentro de la Conferencia Este los 76ers cayeron ante la visita de los Pacers. A pesar de esto, Philadelphia sigue liderando con un global de 8-2 e Indiana bajó al cuarto lugar con un 7-4 por diferencia de estadísticas con los terceros.

Otros que cayeron en casa fueron los Warriors contra los Timberwolves, bajando al octavo puesto de la Conferencia Oeste con un discreto 6-6. Por su parte, los Lobos siguen sólidos con su marca de 8-2 que los hizo subir a la segunda plaza de la misma clasificación.

Cerrando la jornada, los Lakers derrotaron a los Grizzlies en un festival de triples que les permitió inclinar la balanza a su favor con un 6-5 alcanzando la séptima posición en el Oeste. En tanto, los ‘Osos’ siguen sufriendo y son últimos en la misma tabla con un negativo 2-9.

Hay que recordar que estos resultados también tienen influencia en la Copa de la Liga (In-Season Tournament).

KAT took over in the Timberwolves' win in Golden State 🔥

33 PTS (season-high)

11 REB

5 3PM

The @Timberwolves third NBA In-Season Tournament game is Friday, 11/24 vs. SAC on the NBA App 🏆 pic.twitter.com/97WN72FNk5

