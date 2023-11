Cartelera NBA:  revisa los partidos para este martes 14 de noviembre

La acción de la NBA continúa a un alto ritmo y para este martes nos ofrece una nueva cartelera de atractivos partidos. Además, hay un par de resultados para revisar tras la noche de lunes.

En el TD Garden, los Celtics vencieron sin problemas a los Knicks e incrementaron su global quedando en un 8-2 siendo segundos de la Conferencia Este. Por su parte, los neoyorquinos cayeron al noveno lugar de la misma tabla con un regular 5-5.

Los Bucks hicieron lo propio, también como locales, ante los Bulls. De esta manera, Milwaukee pudo subir al séptimo puesto del lado Este con un 5-4, mientras que Chicago sigue en la plaza nº12 con un negativo 4-6.

The Greek Freak was all BUCKETS in Milwaukee's win over the Bulls!

Para este martes, 14 de noviembre, la programación de la NBA nos ofrece una cartelera de 10 partidos, de cuales tres comenzarán pasado la medianoche. Además, corresponden a la Copa de la Liga (In-Season Tournament).

En uno de los primeros choques, los 76ers recibirán a los Pacers en un juego correspondiente al Grupo A en la Conferencia Este. Los de Pensilvania se presentan como líderes con un 8-1, mientras que los de Indianápolis son terceros con un 6-4.

Más tarde, los Warriors serán locales contra los Timberwolves en un cruce dentro del Grupo C de la Conferencia Oeste. Los Guerreros son sextos con un 6-5. Los ‘Lobos’ terceros con un 7-2.

El último de los partidos será entre los Lakers y los Grizzlies, también dentro del Oeste, pero en el Grupo A. Los Ángeles pretenden inclinar la balanza a su favor con su discreto global de 5-5 con el que son octavos. En tanto, los ‘Osos’ intentarán mejorar su 2-8 con el que son últimos.

Group Play of the first-ever NBA In-Season Tournament continues with 10 GAMES TONIGHT!

🏆 Wemby & Chet match up for first time

🏆 76ers seek 9th straight win and 2-0 start in East Group A

🏆 Kawhi, Clippers visit Jokic, Nuggets

🏆 Steph: Game-winner in GSW West Group C opener… pic.twitter.com/0ZA3EpG2eW

— NBA (@NBA) November 14, 2023