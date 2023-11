Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 13 de noviembre

Comienza una nueva semana y la NBA sigue a un gran ritmo en el que nos ofrece una nueva cartelera de atractivos partidos de su temporada regular 2023-4. Pero también hay varios resultados que revisar tras la jornada dominical.

Los 76ers se quedaron con la victoria ante los Pacers incrementando su global a 8-1 con el que lideran cómodamente la Conferencia Este. Por su parte, los de Indianápolis quedaron con un 6-4 con el que siguen terceros en la misma tabla.

En el Chase Center, los Warriors cayeron ante la poderosa escuadra de los Timberwolves. Golden State bajó al quinto lugar de la Conferencia Oeste con un 6-5, mientras que los Lobos son terceros en la misma zona con una marca de 8-2.

Cerrando la jornada, los Lakers derrotaron a los Trail Blazers y pudieron emparejar su registro llegando a un 5-5 en la octava posición del Oeste. En tanto, los de Oregón se mantienen doceavos en la misma clasificación con un negativo 3-6.

Para la noche de este lunes, 13 de noviembre, la NBA nos ofrece una cartelera de cuatro partidos, de los cuales uno de ellos comenzará pasado la medianoche.

Uno de los primeros enfrentamientos, y los más atractivos, será el de los Celtics contra los Knicks. Boston se presenta como segundo lugar de la Conferencia Este con un global de 7-2. New York llega como séptimo de la misma tabla con un 5-4.

Más tarde, los Bucks recibirán a los Bulls en otro interesante choque para el lado Este. Los de Wisconsin tienen un registro de 5-4 con el que son octavos y esperan mejorar. Por su parte, los Toros saldrán a luchar para descontar en su negativa marca de 4-6 que los tiene doceavos.

