Cartelera NBA: revisa los partidos para este domingo 12 de noviembre

Seguimos avanzando en la temporada de la NBA que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para terminar otra semana con mucho básquetbol. Además, hay varios resultados para revisar tras la jornada sabatina.

En Florida, los Magic consiguieron una gran victoria ante los Bucks que los hizo subir al sexto lugar de la Conferencia Este con un global de 5-4. En tanto, la franquicia de Milwaukee bajó a la séptima posición de la misma tabla con un mismo 5-4 pero de peores estadísticas.

Los Warriors cayeron ante la visita de los Cavaliers y quedaron en la quinta plaza de la Conferencia Oeste con una marca de 6-5. En tanto, los de Ohio escalaron al noveno puesto del lado Este con un 4-5.

JT and JB did their thing as the @celtics grab the W and jump out to a 7-2 start!

Tatum: 27 PTS, 5 REB, 4 AST

Brown: 29 PTS, 5 REB pic.twitter.com/CvbR7dj13i

— NBA (@NBA) November 12, 2023