Cartelera NBA: revisa los partidos para este sábado 11 de noviembre

La NBA continúa a un gran nivel y no baja su ritmo en fin de semana, ofreciéndonos una nueva cartelera de partidos para esta noche. Pero también hay varios resultados para revisar tras la jornada de viernes.

En el TD Garden, los Celtics vencieron sin mayores problemas a los Nets y mejoraron su marca a un 6-2 con el que siguen segundos en la Conferencia Este. Por su parte, los neoyorquinos cayeron al décimo lugar de la mima tabla con un 4-5.

Los Grizzlies volvieron a perder, esta vez frente a los Jazz. Con esto, los ‘Osos’ siguen últimos en la Conferencia Oeste con un negativo global de 1-8. En tanto, Utah maquilló sus números, manteniéndose penúltimos con un 3-7 en la misma clasificación.

Para cerrar la fecha, los Lakers vencieron a domicilio a los Suns, llegando a un 4-5 que los hizo subir al octavo puesto del Oeste. Los de Arizona bajaron a la décima plaza con un 4-5.

Luka Doncic couldn't be stopped in the Mavericks' West Group B win over the Clippers 😤

🔥 44 PTS

🔥 6 REB

🔥 6 AST

Mavericks move to 1-1 in West Group B play!

The @dallasmavs third NBA In-Season Tournament game is Tuesday, 11/14 vs. NOP on the NBA App pic.twitter.com/qPEPaRf7xo

— NBA (@NBA) November 11, 2023