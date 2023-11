Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 10 de noviembre

Continúa la acción de la temporada 2023-24 de la NBA a un gran ritmo y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos que además corresponden al In-Season Tournament.

Pero antes, hay un par de resultados que revisar tras la jornada de jueves.

Los Pacers consiguieron una gran victoria ante los Bucks haciendo inútiles los 54 puntos de Giannis Antetokounmpo y pudiendo subir a la tercera posición de la Conferencia Este con un global de 6-3. Por su parte, los de Wisconsin cayeron hasta el quinto lugar de la misma tabla con un 5-3.

Cerrando la jornada, los Magic cayeron ante la visita de los Hawks y quedaron con un sobrio registro de 4-4 bajando a la octava posición del lado Este, mientras que los de Georgia pudieron subir a la quinta plaza de la clasificación con un 5-3.

41 PTS 8 AST 5 3PM 1 Win @ATLHawks pulled out the late-game THRILLER to move to 5-3! #NBAenMéxico pic.twitter.com/KsJXqm2rjz

Trae Young put on a SHOW in the NBA's Mexico City Game ‼️ 🤩

Para arrancar este fin de semana, la NBA nos ofrece una cartelera de nueve partidos, de los cuales dos comenzarán pasado la medianoche. Hay que recordar que estos duelos son válidos tanto por la Copa de la Liga así como también por el récord de la temporada regular en búsqueda del anillo.

En el TD Garden, los Celtics se medirán con los Nets en uno de los cruces más llamativos de la Conferencia Este. Los verdes se presentan en el segundo lugar con un 5-2, mientras que los neoyorquinos aparecen sextos con un 4-4.

Más tarde, los Grizzlies recibirán a los Jazz en un choque de necesitados de la Conferencia Oeste. La franquicia de Tennessee se ocupa el último puesto de la Conferencia Oeste con un negativo récord de 1-7, mientras que los de Salt Lake City son penúltimos con un 2-7.

Los Mavericks jugarán contra los Clippers en otro juego correspondiente al lado Oeste. Dallas quiere incrementar su global de 6-2 con el que son segundos, pero Los Ángeles irán en búsqueda de lo propio para mejorar su 3-4 con el que son décimos.

Uno de los duelos que cierra la jornada, también de la tabla Oeste, será entre los Suns y los Lakers. La franquicia de Arizona es séptima con un 4-4 y los oro y púrpura llegan onceavos con un negativo 3-5.

NINE GAME SLATE for the 2nd night of Group Play in the first-ever NBA In-Season Tournament!

🏆 1-0 Nets visit Tatum, Celtics

🏆 Wemby, Spurs host Ant, Timberwolves

🏆 LeBron vs. KD for the 2nd time this season

🏀 : Watch on ESPN and the NBA App

📱 : https://t.co/DqR5UWE862 pic.twitter.com/QffEIxamtK

— NBA (@NBA) November 10, 2023