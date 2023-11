Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 9 de noviembre

La temporada regular 2023-24 de la NBA sigue tomando forma y para esta noche llega una nueva cartelera de partidos que mantendrá la competencia en lo alto. Además, hay varios resultados para revisar tras la jornada de miércoles.

En el Toyota Center, los Rockets dieron un gran golpe derrotando a los Lakers, que les permitió subir al sexto lugar de la Conferencia Oeste con un global de 4-3. En tanto, los angelinos bajaron al onceavo puesto con un 3-5.

Los Grizzlies volvieron a caer, esta vez con los Heat, manteniéndose últimos en el Oeste con un negativo 1-7. Por su parte, los miamenses, emparejaron su registro en un 4-4 subiendo a la plaza n°10.

Pasada la medianoche, los Nuggets derrotaron a los Warriors en uno de los duelos más atractivos de la fecha. Denver sigue liderando el lado Oeste con un sólido 8-1, mientras que Golden State bajó a la cuarta posición de la misma tabla con un 6-3.

Jerami Grant put on a show in Sacramento 👀

38 PTS 9 REB 5 AST 5 3PM

Kings outlasted the Blazers in an OT battle. pic.twitter.com/JT7adPbFUM

— NBA (@NBA) November 9, 2023