Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 8 de noviembre

La NBA retomará su acción este miércoles 8 de noviembre y llega con una nutrida cartelera de partidos para seguir dándole formar a la temporada regular 2023-24.

Hay que recordar que el pasado martes no se jugó y la última fecha en la que tuvimos baloncesto fue el lunes, 6 de noviembre, que dejó varios resultados y eventos importantes que puedes revisar AQUÍ.

De manera concreta, para este miércoles son 14 los duelos en programación, contemplando dos que comenzarán pasado la medianoche, pero se consideran dentro de esta jornada.

En el Toyota Center, los Rockets recibirán a los Lakers en un parejo cruce de la Conferencia Oeste. Los texanos buscarán inclinar a su favor el global de 3-3 con el que son octavos, pero los angelinos saldrán a hacer lo propio con su 3-4 que los tiene décimos.

A la misma hora, unos necesitados Grizzlies se medirán con los Heat. Memphis se presenta como último del Oeste con un 1-6, mientras que los miamenses llegan con una marca de 3-4 siendo onceavos de la Conferencia Este.

Dentro de la misma franja horaria, los Bulls jugarán contra los siempre complicados Suns. Chicago quiere mejorar su registro de 3-5 que los ubica en la plaza n°12 del Este. Phoenix irá en búsqueda de emparejar su 3-4 que lo ubica doceavo en el lado Oeste.

Pasado la medianoche, en uno de los duelos más atractivos de la fecha, los Nuggets chocarán con los Warriors. Los vigentes campeones lideran con comodidad la tabla Oeste con un 7-1. Por su parte, los de Golden State son terceros en la misma clasificación con un 6-2.

Revisa el horario (de Chile) en detalle para todos los partidos en cartelera de esta intensa noche de NBA:

