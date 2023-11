NBA: revisa todos los resultados de la noche del lunes y por qué no se juega este martes

La NBA tenía programado un pequeño parón para este martes, 7 de noviembre, pero hay varios resultados y mucho que analizar tras la intensa jornada de lunes.

La pasada cartelera nos dejó 12 partidos en los que pasaron muchas cosas; se terminaron algunos invictos, se establecieron nuevos récords personales y hubo movimientos en algunas posiciones.

En el Kaseya Center, los Heat vencieron con lo justo a los Lakers en uno de los duelos más llamativos y mejoraron un poco su global, quedando con un 3-4 siendo onceavos de la Conferencia Este. Por su parte, los angelinos empeoraron su global, bajando a un 3-4 ocupando la décima posición del Oeste.

Bucks consiguió una importante victoria jugando como visitante ante los Nets. Milwaukee quedó en el tercer lugar del Este con un favorable 4-2, mientras que los de Brooklyn son octavos en la misma clasificación con un 3-4.

Más tarde, los Timberwolves dieron un gran golpe quitándole el invicto a los Celtics. La franquicia de Mineápolis marcó la diferencia y también incrementó su registro llegando a un 4-2 siendo cuarto de la Conferencia Oeste. En tanto, los de Massachusetts quedaron con un 5-1 con el que siguen liderando el lado Este.

A la misma hora, los Bulls pudieron recuperarse y vencieron a los Jazz. Los Toros volvieron a ganar después de tres derrotas consecutivas y ahora tienen una marca de 3-5 con la que ocupan la plaza nº12 del este. Utah quedó penúltimo en el lado Oeste con un 2-6.

Cerrando la noche, los Nuggets se impusieron cómodamente ante los Pelicans con un inspirado Nikola Jokic. Denver sigue liderando la Conferencia Oeste con un sólido 7-1. New Orleans es quinto en la misma tabla con un 4-3.

38 POINTS FOR ANT EDWARDS. OT TAKEOVER IN MINNESOTA. WATCH: https://t.co/2OCkxKHR2l pic.twitter.com/FkahkxN7Eo — NBA (@NBA) November 7, 2023

Marcadores

Revisa todos los resultados que dejó la pasada noche de lunes en la NBA a continuación:

Detroit Pistons 109 – 120 Golden State Warriors

Indiana Pacers 152 – 111 San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers 146 – 128 Washington Wizards

Orlando Magic 102 – 117 Dallas Mavericks

New York Knicks 111 – 97 Los Ángeles Clippers

Miami Heat 108 – 107 Los Ángeles Lakers

Brooklyn Nets 125 – 129 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 114 – 109 Boston Celtics

Chicago Bulls 130 – 113 Utah Jazz

Houston Rockets 122 – 97 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 126 – 117 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 134 – 116 New Orleans Pelicans

¿Por qué no se juega hoy?

A pesar de que la temporada regular 2023-24 recién está comenzando y no hay ningún evento ni actividad especial dentro de la liga, además de la incorporación de la Copa que no afecta de sobremanera, hoy no hay ningún partido.

Pero esto se debe a una decisión impulsada por factores externos y netamente políticos, ya que este martes, 7 de noviembre, se realizan elecciones para gobernadores en Estados Unidos.