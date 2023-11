Nikola Jokic deja atrás a LeBron James con un importante récord personal en la NBA

La pasada noche de la NBA tuvo bastante acción, con muchos partidos bastante atractivos, pero en uno de esos fuimos testigos de cómo Nikola Jokic consiguió un importante récord individual.

Denver Nuggets se impuso sin problemas a New Orleans Pelicans y nuevamente se dio una gran actuación del jugador serbio, demostrando lo fundamental que resulta ser para su equipo.

El ‘Joker’ anotó 35 puntos con 62.5% (15/24) en tiros de campo, un 38.7% (2/6) de eficacia en los tiros triples y 74.4% (3/5) de precisión en tiros libres.

Además, Jokic aportó 12 asistencias y ganó 14 rebotes, siendo fundamental para conseguir la victoria de los vigentes campeones que, de momento, se ubican en la primera posición de la Conferencia Oeste con un cómodo 7-1.

De esta manera, el pívot de 28 años consiguió un nuevo triple-doble en su carrera; específicamente, el número 108, permitiéndole establecer una nueva marca en la historia de la liga.

The Joker put on a MASTERCLASS performance in the @nuggets win over the Pelicans 🃏

🔥35 PTS

🔥14 REB

🔥12 AST pic.twitter.com/tCEVvXXLQl

— NBA (@NBA) November 7, 2023