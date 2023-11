Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 6 de noviembre

Comienza una nueva semana en la temporada regular de la NBA y la cartelera de partidos es bastante nutrida, para poder arrancar de la mejor manera. Pero también hay varios resultados que revisar tras la jornada dominical.

Los Cavaliers consiguieron una gran victoria en casa ante la visita de los Warriors. Con esto, los Caballeros registran un aún negativo 3-4, pero esperan seguir bien encaminados. Por su parte, los Guerreros quedaron con un global de 5-2.

En el American Airlines Center, los Mavericks se impusieron ante los Hornets llegando a un registro de 5-2 con el que son segundos de la Conferencia Oeste. En tanto, los de Charlotte son décimos del Este con un 2-4.

En el último de los partidos, los Grizzlies derrotaron a los Trail Blazers consiguiendo su primera victoria y llegando a una marca de 1-6 siendo colistas del Oeste, Portland es onceavo con un 3-4 en la misma tabla.

📝 LaMelo Ball is the only player in franchise history with 10 triple-doubles. pic.twitter.com/3AmHWzgRL7

30 PTS (23 PTS in the 4Q) 13 AST 10 REB

LaMelo Ball filled the box score tonight in Dallas‼️

Para este lunes, 6 de noviembre, la programación de la NBA contempla una cartelera de 12 partidos para poder disfrutar de una ampliar variedad de juegos y varios cruces destacados.

En el Kaseya Center, los Heat recibirán a los Lakers en uno de los duelos más llamativos. Los miamenses quieren mejorar su 2-4 que los tiene onceavos en la Conferencia Este, pero los angelinos no pondrán las cosas fáciles y saldrán a inclinar el 3-3 a su favor para subir del séptimo lugar del lado Oeste.

A la misma hora, los Nets se medirán con los Bucks en otro choque interesante. Brooklyn se presenta como sexto del Este con un global de 3-3, mientras que Milwaukee llega quinto en la misma tabla con un 3-2.

Cerrando la jornada, los Nuggets jugarán contra los Pelicans en un cruce interesante de la Conferencia Oeste. Los vigentes campeones lideran la zona con un 6-1, mientras que los de Nueva Orleans son cuartos con un 4-2.

Packed Monday slate of NBA hoops ‼️

👀 Harden makes Clips debut vs. Knicks

💪 LeBron, Lakers take on Butler, Heat

🤔 Boston looks to keep undefeated season alive in Minnesota

📺: Watch on NBA TV and the NBA App

📲: https://t.co/DqR5UWE862 pic.twitter.com/SifRwTvZFw

— NBA (@NBA) November 6, 2023