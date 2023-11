Cartelera NBA: revisa los partidos para este sábado 4 de noviembre

La NBA continúa con su apasionante desarrollo y nos ofrece una nueva cartelera de partidos con la cuota necesaria de básquetbol. Pero también hay varios resultados para revisar tras la noche de viernes que además corresponden a la copa de la liga.

En el Fiserv Forum, los Bucks se impusieron ante los Knicks en un interesante choque de la Conferencia Este. Con esto, los de Wisconsin inclinaron la balanza a su favor quedando con un 3-2 a su favor, mientras que los neoyorquinos se complican con un 2-4.

Los Bulls cayeron ante la visita de los Nets y su global empeoró quedando en 2-4. Por su parte, los de Brooklyn ya trabajan en una mejora a partir de su 3-2.

Cerrando la jornada en uno de los partidos más atractivos, y correspondientes a la Conferencia Oeste, los Nuggets derrotaron los Mavericks. Denver incrementó su registro alcanzando un 5-1. Dallas sumó su primera derrota reflejando un 4-1.

Luka did Luka things (34 PTS, 10 REB, 8 AST) in the Mavs' NBA In-Season Tournament opener 👀

