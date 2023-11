Victor Wembanyama tuvo su primera gran noche destacada en la NBA

Victor Wembanyama se destapó en la pasada noche de la NBA y tuvo el primer gran partido destacado en su carrera como profesional, superando importantes barreras y marcando récords.

La joven promesa del básquetbol disputó su quinto partido en la liga y quiere demostrar que no tardará mucho en pasar de ser ‘el futuro’ al gran talento del presente.

En el partido de los Spurs contra los Suns pudo desatar su potencia ofensiva de la mejor manera posible y resultó ser una pieza clave para darle la victoria a su equipo. En definitiva, está respondiendo a la alta responsabilidad y presión que se le atribuye con su franquicia.

De manera concreta, ‘Wemby’ anotó 38 puntos, siendo el máximo anotador del juego que terminó 132 – 121 a favor de San Antonio. Superó en números a lo realizado por Kevin Durant y Devin Booker que no pudieron hacer mucho en ayuda de San Antonio.

Además, el jugador de 19 años aportó con 2 asistencias y ganó 10 rebotes, logrando quedarse con un doble-doble, el segundo de su carrera como profesional. El anterior lo consiguió en su segundo partido, contra lo Rockets, siendo de 21 pts. y 12 rebotes.

Como era de esperarse, no tuvo que pasar mucho tiempo para que Victor Wembanyama empezara a meterse en los logros históricos de la NBA. Con estos números, y a esta corta edad, lo más probable es que siga marcando hitos.

Desde que se comenzaron a contabilizar los tapones/bloqueos para las estadísticas de la liga, solamente dos jugadores menores de 20 años habían logrado +35 puntos, 10 rebotes y 2 tapones en un mismo encuentro.

Se trata de dos nombres que han marcado el baloncesto norteamericano y mundial: LeBron James en 2004 y el propio Kevin Durant en 2008.

Por ahora solo queda sentarse a disfrutar del talento del francés y ver cómo sigue su desarrollo, ver qué tanto se hará notar en la NBA y si tiene lo necesario para hacerse un lugar entre los grandes.

EVERY HIGHLIGHT from Victor Wembanyama's dominant night in the Spurs' W 🎬

38 PTS (career-high)

10 REB

2 BLK pic.twitter.com/E7FXwDlX9A

— NBA In-Season Tournament (@NBA) November 3, 2023