Los Lakers tuvieron un importante duelo en la NBA en el que pudieron terminar con una mala racha ante su clásico rival gracias a LeBron James

Los Lakers consiguieron una importante victoria en la pasada noche de miércoles de NBA poniéndole fin a una negativa racha gracias a otra destacada actuación de LeBron James.

El equipo oro y púrpura recibió a los Clippers en el clásico angelino y existían altas expectativas por lo que podría pasar en cancha. Esto, porque acumulaban 11 derrotas consecutivas ante sus vecinos.

Pero este choque de Los Ángeles fue distinto y el resultado terminó a favor de los 17 veces campeones de la liga. Auqnue las cosas no fueron para anda fáciles y tuvieron que remar hasta el final.

Los dirigidos por Tyronn Lue se quedaron con el primer y el último cuarto, lo que obligó a que el partido se definiera en la prórroga. El detalle de los parciales: 24 – 37; 24 – 24; 39 – 24; 30 – 32 y 13 – 8 (PR). Así, el marcador final fue de 130 – 125.

Con esto, los pupilos de Darvin Ham quedaron con un global positivo de 3-2, ocupando el quinto lugar de la Conferencia Oeste. En tanto, los Clippers sumaron una derrota para llegar a la misma marca de 3-2 en la séptima posición.

Si bien el resultado final y el término de la mala racha es la gran novedad, el rendimiento del ‘King’ está dando de qué hablar una vez más debido a su poder ofensivo y aporte al equipo.

LeBron James lideró a los Lakers con una gran actuación, volviendo a hacer la diferencia en momentos claves y agrandando aún más su imagen en la historia de la NBA.

De manera concreta, sumó 35 puntos con 13/19 en tiros de campo (68.4%), 4/8 en lanzamientos triples (50%) y 5/10 de tiros libres (50%). Además, ganó 12 rebotes y aportó con 7 asistencias.

Todo esto lo hizo en 42 minutos jugados, a lo que se le suma el dato extra que magnificará cada uno de sus partidos esta temporada, que es su campaña nº21 en la liga con 38 años.

Pero más allá de los números y estadísticas finales, ‘Bron’ demostró un alto nivel, con un desplante fundamental en la cancha para permitir que los Lakers se impusieran sobre los Clippers.

WHAT A PERFORMANCE BY LEBRON 🗣️

👑 35 PTS

👑 12 REB

👑 7 AST

👑 68% FG

Lakers win an OT thriller in the Battle for LA pic.twitter.com/Z6PEjBzd3s

— NBA (@NBA) November 2, 2023