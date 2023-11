Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 1 de noviembre

Ya dejamos atrás la semana inaugural de la NBA 2023-24 y el calendario sigue avanzando sin parar, por lo que nos entrega una nueva cartelera de partidos para esta noche. Bajo la misma líinea, hay unos cuantos resultados para visar tras las noche de martes.

En el Rocket Mortgage FieldHouse, los Cavaliers cayeron ante la visita de los Knicks y quedaron con un negativo 1-3, mientras que los neoyorquinos emparejaron las cosas en un 2-2.

Los Spurs hicieron lo propio con los Suns en un juego que terminó con el marcador muy ajustado. Así, los texanos y los de Arizona quedaron con un mismo global de 2-2 en la Conferencia Oeste.

Cerrando la noche, los Clippers fueron los únicos que ganaron en casa y lo hicieron frente a los Magic. Los Ángeles quedó con una marca de 3-1 y Orlando con un 2-2.

Two great and unique talents went head-to-head in a thriller with the @spurs pulling off the win!

Para este miércoles, 1 de noviembre, la programación de la NBA retoma la intensidad y nos ofrece una nutrida cartelera de 13 partidos para disfrutar del mejor básquetbol del mundo.

En uno de los primeros enfrentamientos, los Celtics recibirán a los Pacers en un interesante juego de la Conferencia Este. Boston se presenta con un límpio 3-0. Indiana llega con un 2-1.

Más tarde se librará la lucha de Los Ángeles con los Lakers haciendo de local ante los Clippers. Los oro y púrpura buscará mejorar su parejo 2-2, pero los dirigidos por Tyronn Lue darán pelea para incrementar su 3-1.

A la misma hora del tramo final, los Warriors recibirán a los Kings en otro interesante partido del Oeste. Los Guerreros tienen un registro de 3-1, mientras que los Reyes los siguen de cerca con un 2-1.

13-game slate tonight! #KiaTipOff23

👀 Zion and the Pelicans vs. SGA and the Thunder

🍿 Clippers vs. Lakers in the Battle of LA

📺: ESPN, NBA App

📲: https://t.co/x0DNPls50S pic.twitter.com/quDJua28Dc

— NBA (@NBA) November 1, 2023