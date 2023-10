Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 31 de octubre

Continúa la parte inicial de la temporada regular 2023-24 de la NBA y la cartelera nos ofrece más partidos para esta noche. Además, hay varios resultados que revisar tras la jornada de lunes.

En uno de los primeros duelos, los Celtics vencieron con categoría y a domicilio a los Wizards para alcanzar un global de 3-0. En tanto, los capitalinos quedaron con un 1-2.

Más tarde, en uno de los cruces más atractivos, los Bucks consiguieron una importante victoria ante los Heat que les permitió inclinar la balanza a su favor en 2-1. Por su parte, los miamenses llevan un negativo 1-3.

En el FedExforum, los Grizzlies volvieron a caer, esta vez ante los Mavericks. Memphis sumó su cuarta derrota consecutiva y sin conseguir victorias, marcando un 0-4. Dallas lleva la canasta limpia con un 3-0.

Cam Thomas was a scoring machine in the @BrooklynNets win in Charlotte!

🔥 33 PTS

🔥 10/17 FG

🔥 58% FG pic.twitter.com/xwPkPfTFJr

— NBA (@NBA) October 31, 2023