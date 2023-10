Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 30 de octubre

La acción de la NBA sigue a un gran ritmo en esta parte inicial que le va dando forma a la temporada regular 2023-34 y para hoy llega una nueva cartelera de partidos. Pero también hay varios resultados para revisar tras una interesante jornada dominical.

En el Fiserv Forum, los Bucks cayeron ante la visita de los Hawks. Milwaukee perdió su primer juego y quedó con un marcador de 1-1, mientras que Atlanta ganó el primer duelo alcanzando un 1-2.

Los Rockets fueron derrotados a domicilio por los Warriors y un motivado Stephen Curry. Con esto, los texanos sumaron su tercera caída consecutiva quedando en un global de 0-3. En tanto, los de San Francisco inclinaron la balanza a su favor para llegar a un 2-1.

Cerrando la jornada llegará uno de los duelos más atractivos y que estuvo cargado de emoción, los Kings derrotaron a los Lakers. Así, Sacramento registra un 2-1 y Los Ángeles un 1-2.

Para este lunes, 30 de octubre, la programación de la NBA nos ofrece una nutrida cartelera de 11 partidos para mantener en alto la emoción de la noche.

En uno de los primeros duelos, los Wizards recibirán a los Celtics. Los capitalinos buscarán inclinar su global de 1-1 a su favor, pero no tendrán las cosa fáciles, ya los de Massachusetts quieren extender su racha y ampliar su 3-0.

Más tarde llegará uno de los partidos más atractivos de la jornada, correspondiente a la Conferencia Este, entre los Bucks y los Heat. Milwaukee se presenta con un 1-1 y Miami llega con un 1-2.

A la misma hora, los Grizzlies recibirán a los Mavericks en un interesante cruce correspondiente al lado Oeste. Los ‘Osos’ llegan necesitados de su primera victoria con un 0-3. Al frente, los ‘Mavs’ con una canasta limpia de 2-0 que quieren ampliar.

Horarios

