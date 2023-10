Cartelera NBA: revisa los partidos para este domingo 29 de octubre

La NBA se prepara para cerrar la semana con una nueva cartelera de atractivos partidos que poco a poco le van dando forma a la temporada. Pero también hay varios resultados que revisar tras la jornada sabatina.

Uno de los hechos a destacar es que los Grizzlies volvieron a perder, esta vez frente a los Wizards. Con esto, los ‘Osos’ registran un negativo 0-3 calando en el último puesto de la Conferencia Oeste. En tanto, los capitalinos abrocharon su primer triunfo y emparejaron su global en 1-1.

Los Pistons derrotaron a los Bulls en casa en un cruce que a ambos les permitiría inclinar la balanza a su favor. En definitiva, los de Michigan pudieron llegar a un 2-1, mientras que los de Illinois quedaron con un 1-2.

Cerrando la fecha, los Suns lograron una contundente sobre los Jazz y quedaron con un registro de 2-1, mientras que los de Utah cerraron con un desfavorable 1-2.

Resultados:

KD made it look easy in the Suns' win over the Jazz ☀️

26 PTS

7 AST

72% FG pic.twitter.com/qMFEFAB5Jv

— NBA (@NBA) October 29, 2023