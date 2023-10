NBA: Zach LaVine brilla con 51 puntos en una noche de dulce y agraz para los Bulls

La pasada noche sabatina estuvo cargada de acción en la NBA en la que vimos brillar a Zach LaVine con su calidad anotadora, aunque no cerró de la mejor manera para los Chicago Bulls que cayeron en el marcador final.

Los toros visitaron a Detroit Pistons para protagonizar un duelo en el que ambos necesitaban ganar para quedar con una marca a favor; ambos se presentaban con 1-1.

Zach fue uno de los jugadores que asumió el liderazgo e intentó llevar a su equipo a la victoria. En esta línea, sacó a relucir su potencia ofensiva y destacó con 51 puntos, deleitando a los fanáticos propios y ajenos.

En detalle, ‘Flight 8’ registró un 19/33 (57.6%) en tiros de campo, 7/13 (53.8%) en triples y anotó 6 de sus 8 tiros libres (75%). Además, aportó con 1 robo, ganó 4 rebotes y no tuvo pérdidas.

También es importante consignar que LaVine tuvo un gran desplante sobre el pabellón, más allá de los números y estadísticas, siendo toda una exhibición. Lamentablemente, no fue suficiente para que Chicago se quedara con la victoria.

Los Bulls cayeron por un marcador final de 118 – 102 y quedaron con un global de 2-1. A modo de reflexión, da para pensar cómo hubieran sido las cosas sin esa gran actuación del escolta. Aunque, no todo fue en vano o simplemente anecdótico, ya que se dejó una marca.

