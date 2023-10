Cartelera NBA: revisa los partidos para este sábado 28 de octubre

La NBA sigue con la acción de su semana inaugural y nos ofrece una nueva cartelera de atractivos partidos para esta noche. Además, hay varios resultados para revisar tras la jornada de viernes.

En uno de los primeros duelos, los Grizzlies cayeron ante la visita de los Nuggets. Los de Memphis sumaron su segunda derrota quedando con un 0-2, mientras que los de Denver mantienen un limpio 2-0.

En el TD Garden, los Celtics se quedaron con una trabajada victoria sobre los Heat consiguiendo su segunda victoria para registrar un 2-0. En tanto, los miamenses quedaron con un 1-1.

Cerrando la jornada, los Warriors consiguieron su primer triunfo jugando ante los Kings, quedando con una marca de 1-1, al igual que los de Sacramento.

Para la noche de este sábado, 28 de octubre, la NBA llega con una cartelera de siete partidos que mantendrán en alto la emoción de la temporada 2023-24 que recién comienza.

Abriendo la jornada, los Grizzlies volverán a la cancha intentando revertir el mal momento, aunque esta vez para visitar a los Wizards, quienes también necesitan ganar para mejorar su 0-1.

A la misma hora, los Pistons recibirán a los Bulls en un importante duelo para la Conferencia Este considerando las pretensiones a futuro de ambos. Los dos equipos se presentan con un marca de 1-1.

Cerrando la jornada, los Suns se mediarán en calidad de local ante los Jazz. Las dos franquicias de la Conferencia Oeste llegan con un registro de 1-1 por lo que necesitan sumar para inclinar las cosas a su favor.

