Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 27 de octubre

La NBA sigue adelante con su semana de inauguración en la temporada regular 2023-24 y para la noche de este viernes llega con una nueva cartelera de partidos. Además, hay un par de resultados para revisar tras la jornada de jueves.

En el Fiserv Forum, los Bucks consiguieron una ajustada victoria sobre los 76ers en el juego debut de ambos. Damian Lillard fue el máximo anotador de la noche con 39 puntos y guiando a los suyos al triunfo. Por parte de Philadelphia, Tyrese Maxey sobresalió con 31pts.

Más tarde, los Lakers se hicieron fuertes en casa para derrotar a los Suns; ambos quedaron con un registro de 1 – 1. Anthony Davis lideró la ofensiva oro y púrpura con 30pts., mientras que Kevin Durant brilló con 39 puntos pero no fue suficiente.

Resultados

LeBron James and Kevin Durant dueled off in a #KiaTipOff23 thriller, with the Lakers coming out on top 🔥

Para este viernes, 27 de octubre, la NBA nos ofrece una nutrida cartelera de 11 partidos que mantendrán la emoción por lo más alto para disfrutar de un viernes lleno del mejor básquetbol del mundo.

Uno de los primeros duelos será entre los Grizzlies y los Nuggets, dos equipos que últimamente han luchado en la parte alta de la Conferencia Oeste. Los de Memphis vienen de caer en su debut ante los Pelicans, mientras que los de Denver cosecharon una victoria contra los Lakers.

En el TD Garden se dará uno de los partidos más atractivos de la fecha con los Celtics y los Heat, protagonistas de la final de la Conferencia Este en la campaña 2022-23. Boston viene de ganarle a los Knicks y Miami hizo lo propio con los Pistons.

Más tarde, los Bulls recibirán a los Raptors buscando levantarse de su caída ante los Thunder. Pero los canadienses irán por su segundo triunfo consecutivo luego de haber vencido a los Timberwolves.

A packed slate of #KiaTipOff23 action tonight 🍿

👀 Wemby and Amen Thompson match up after making their rookie debuts

🔥 Heat and Celtics battle in rematch of last season's ECF

🗣️ Kings host the Warriors in rematch of last season's electric first-round series

📺: NBA App,… pic.twitter.com/w6oykBKluK

— NBA (@NBA) October 27, 2023