Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 26 de octubre

La semana inaugural de la temporada 2023-24 de la NBA continúa con su desarrollo al más alto nivel y para este jueves llega una nueva cartelera de atractivos partidos. Además, hay varios resultados que revisar tras la noche de miércoles.

En uno de los primeros enfrentamientos de la jornada los Knicks cayeron ante la visita de los Celtics. Jayson Tatum fue el máximo anotador con 34 puntos liderando a los suyos a la victoria y anticipando que va por otra gran campaña a nivel personal.

Uno de los partidos más disputados, viéndose reflejado en el marcador, fue el de los Nets con los Cavaliers que terminó con un triunfo para los de Cleveland en calidad de visitante. Cam Thomas destacó con sus 36 puntos, pero no fue suficiente para ganar el partido.

En el AT&T Center los Spurs cayeron ante los Mavericks en un cruce marcado, entre otras cosas, por el debut de Victor Wembanyama. Luka Doncic sobresalió con 33 puntos siendo figura en Dallas.

Harrison Barnes put on a big-time performance in Sacramento's win 😤💪

Para este jueves, 26 de octubre, la cartelera de la NBA nos ofrece dos partidos. Si bien es una cantidad mucho menor, el nivel de baloncesto y las emociones están garantizadas.

El primer choque será entre los Bucks y los 76ers, las dos franquicias de la Conferencia Este que faltan por estrenarse en esta nueva temporada 2023-24.

Cerrando la jornada, los Lakers se medirán con los Suns. Los angelinos vienen de perder en la primera fecha ante los Nuggets, mientras que los de Arizona quieren conseguir su segunda victoria luego de vencer a los Warriors en la jornada inaugural.

Horarios:

#KiaTipOff23 resumes with a doubleheader tonight!

🦌 Damian Lillard makes Bucks debut

🍿 KD vs. LeBron for the first time since 2018

🔥 Giannis Antetokounmpo vs. Joel Embiid

📺: TNT

⏰: 7:30 pm/et, 10:00 pm/et pic.twitter.com/Ol3kIFs7x3

— NBA (@NBA) October 26, 2023