¡A calentar motores! Revisa cuándo empieza la pretemporada 2023-24 de la NBA y las fechas claves

Cada vez falta menos para que comience un nuevo torneo de la NBA pero estamos muy cerca de iniciar la pretemporada 2023-24 y acá te contamos todos los detalles de la instancia previa al arranque definitivo.

Poco a poco hemos ido conociendo cómo se preparan los diferentes equipos de la mejor liga de básquetbol del mundo. Traspasos, renovaciones, esfuerzos individuales y los infaltables rumores son parte del panorama. Además de las indeseables malas noticias y escándalos.

Cada franquicia pretende dar lo mejor de sí para lograr sus propios objetivos en la temporada, pero antes que eso tendrán la posibilidad de ponerse a prueba en la preseason. Si bien no hay nada en disputa en aquellos partidos, son muy importantes y nos dan el primer vistazo de lo que nos espera.

Otro punto que se destaca de esta instancia es que se abren las puertas para jugar fuera de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). Un ejemplo de esto es el partido en la primera fecha que se llevará a cabo en Emiratos Árabes.

Además, hay varios duelos interesantes que captarán la atención de los fanáticos. Esto, considerando que también podremos ver de regreso en cancha a las principales estrellas defendiendo a sus franquicias.

Para esto no habrá que esperar mucho, ya que la pretemporada 2023-24 de la NBA comenzará el jueves 5 de octubre, día en que tendremos un solo juego; Minnesota Timberwolves vs Dallas Mavericks, quienes se repetirán el plato dos días después.

Partidos destacados

Es importante mencionar que la preseason se llevará a cabo a lo largo de dos semanas, finalizando a pocos días del inicio de la temporada regular agendada para el 24 de octubre.

En esos días podremos ver duelos como: Golden State Warriors vs Los Ángeles Lakers (07/10), Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls (08/10), Lakers vs Brooklyn Nets (09/10), Memphis Grizzlies vs Bucks (10/10), Lakers vs Warriors (15/10) y Miami Heat vs Nets (18/10), entre muchos otros. Esto también incluye revancha de algunos partidos.