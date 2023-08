¡Todo listo para la nueva temporada! Conoce el calendario de la NBA y revisa las fechas más destacadas

Durante esta semana se dio a conocer el calendario completo de la nueva temporada de la NBA y acá te contamos el detalle incluyendo algunas de las jornadas más destacadas.

Aún quedan un par de meses para que arranque la campaña 2023-24, pero los directivos ya entregaron la planificación completa. De esta manera, las franquicias se preparan de mejor manera para poder cumplir sus objetivos a lo largo del año.

Hay que recordar que en los últimos días ya se habían algunas fechas importantes como la Noche Inaugural y los duelos para la Noche de Navidad. También se publicó al fixture de la nueva Copa de la liga que se disputará en paralelo a la temporada regular.

Pero ahora ya tenemos confirmado todo el calendario, con cada uno de los partidos día tras días. De igual manera es importante señalar que están sujetos a modificaciones por alguna situación extraordinaria.

Entrando en detalle sobre lo que será la nueva campaña, todo comenzará el próximo martes 24 de octubre. A lo largo de la campaña se disputarán 1.230 duelos de fase regular, incluyendo los días especiales y conmemorativos.

Respecto al término de la temporada regular, la fecha de cierre está agendada parta el domingo 14 de abril de 2024, plasmando el panorama clasificatorio de cada conferencia (tablas).

Posteriormente se dará inicio al torneo play-in y a los playoffs de la NBA, específicamente el sábado 20 de abril de 2024.

Por último, las esperadas Finales comenzarán a disputarse (juego 1) a partir del jueves 6 de junio del 2024.

Entremedio aparecerá la disputa de la nueva Copa NBA del 3 de noviembre al 9 de diciembre y la celebración del All Star el fin de semana del 16, 17 y 18 de febrero. Puedes conocer más detalles AQUÍ.

The NBA today released its complete game schedule for the 2023-24 regular season.

Además de conocer el calendario completo y el detalle de las fechas claves para la temporada 2023-24 de la NBA, la revelación del fixture también nos permite saber cuándo se darán aquellos días tan esperados por los fanáticos con duelos de alta tensión.

Entre los días festivos y con mayor celebración dentro de la liga, en la que se agendan partidos destacados, está el Día de Martin Luther King. Este festejo y homenaje en torno al básquetbol se llevará a cabo el lunes 15 de enero.

For more info ➡️ https://t.co/jwGNUPGoOn pic.twitter.com/ReM02FIc5k

Seguido de ese día se darán más fechas llamativas para los seguidores de la mejor liga de básquetbol a nivel mundial, ya que podrán disfrutar de algunos de los mejores clásicos.

De manera concreta, se disputará la Semana de las Rivalidades. Durante cinco jornadas se vivirán duelos electrizantes y con grandes figuras. Será del martes 23 de enero hasta el sábado 27 de enero.

Classic and budding rivalries take center stage for #NBARivalsWeek during the week of January 22!

For more info ➡️ https://t.co/jwGNUPGoOn pic.twitter.com/9H8R9MGTvY

— NBA (@NBA) August 17, 2023