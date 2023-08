James Harden es multado por la NBA tras el conflicto con el presidente de los 76ers

Durante las últimas horas se dio a conocer que los directivos de la NBA optaron por multar a James Harden tras sus dichos en contra del presidente de los Philadelphia 76ers que desataron una gran polémica.

La semana pasada nos enteramos de un controversial episodio en la liga en medio del periodo muerto y de transferencias. Precisamente este último aspecto es el que motivó la discordia entre ‘La Barba’ y el mayor representante de la franquicia.

Específicamente, el jugador apuntaba a problemas en su contrato y a que Daryl Morey evitaba su salida del equipo. A raíz de esto, declaró públicamente en contra de él, calificándolo de “mentiroso” y refiriéndose en duros términos.

Obviamente, los dichos de Harden en contra Morey tuvieron grandes repercusiones y, tal como se esperaba, desde la oficina de de Adam Silver, comisionado de la National Basketball Association, anunciaron una investigación del caso.

Los ejecutivos encargados de indagar el hecho tenían la labor de esclarecer el verdadero problema; si había alguna irregularidad contractual que afectaba directamente a James o si el basquetbolista difamó a Daryl sin razón.

Tras las investigaciones realizadas por los directivos, y conversar con ambos involucrados para conocer las versiones, se llegó a una conclusión en contra del base, quien recibió una cuantiosa multa.

La NBA dio a conocer una sanción económica en contra de James Harden luego de haber declarado en contra del presidente de los 76ers. También por expresar su intención de no cumplir con el contrato vigente con la franquicia.

De manera concreta, fue multado con $100.000 dólares “por los comentarios públicos del 14 y del 17 de agosto, en los que indicó que no desempeñaría los servicios exigidos por su contrato a menos que fuera traspasado a otro equipo”.

“La investigación de la NBA, que incluyó una entrevista a Harden, confirmó que estos comentarios hacían referencia a la convicción de Harden de que los Sixers no se amoldarían a su petición de ser traspasado“, añaden en el informe.

Esto sin dudas complica la situación del jugador en Philadelphia. Ahora habrá que esperar para ver cómo sigue su futuro, probablemente muy duro en Pensilvania, ya que si es transferido también se le estaría dando en el gusto.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/j3VZLxgXA5

— NBA Communications (@NBAPR) August 22, 2023