James Harden en picada contra el presidente de los 76ers: “es un mentiroso”

Durante las últimas horas se dio un fuerte e inesperado remezón en la National Basketball Association luego de que James Harden se refiriera en duros términos al presidente de los 76ers.

La situación de ‘La Barba’ en la franquicia de Pensilvania viene complicada hace un largo tiempo, con altos y bajos a pesar de que parecía haberse calmado. Hay que recordar que el primer golpe llegó en julio, cuando se dio a conocer su intención de dejar el club.

Hay que recordar que el base optó por ejecutar su opción de jugador de $35.6 millones de dólares de cara a la temporada 2023-24 antes de la agencia libre con la intención de ser traspasado.

Según los reportes sobre cómo fue avanzando la situación contractual de Harden, se había alcanzado un acuerdo para minimizar su contrato y así abrirle camino hacia otros equipos en el mercado de transferencias.

Sin embargo, existía una letra chica que contemplaba un contrato cercano a los términos máximos permitidos de al menos cuatro temporadas. Esto amarra al basquetbolista de 33 años y claramente le generó un gran disgusto.

A raíz de esto se cayeron varias opciones concretas de traspaso que estaban en las consideraciones de James. De igual manera, los directivos de Philadelphia niegan la situación y, como era de esperarse, se fracturó aún más la relación.

Cada vez nos acercamos más al arranque de una nueva temporada de la NBA y el mercado está activo, por lo que ‘La Barba’ aún tendría opciones de salir de los ‘Sixers’, aunque las cosas no están fáciles.

Bajo el marco de una gira y actividades promocionales, James Harden disparó directamente contra Daryl Morey, presidente de los 76ers; no tuvo filtros y es muy probable que sus acciones tengan consecuencias.

“Daryl Morey es un mentiroso y nunca formaré parte de una franquicia en la que esté él. Déjenme que lo diga otra vez: Morey es un mentiroso y nunca formaré parte de una franquicia en la que esté él”, declaró.

Con esto, habrá que ver cómo sigue el complejo caso del jugador, ya que su relación con la directiva claramente empeorará. Su continuidad en Philadelphia está en duda, algo que él quería, aunque por razones y de maneras totalmente diferentes a lo idealmente pensado.

James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2023