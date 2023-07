La NBA pone fin a la prohibición de la marihuana y Kevin Durant lo celebra: “Todo el mundo fuma”

La NBA tomó la decisión de ponerle fin permanente a la prohibición de la marihuana, una medida que fue celebrada por Kevin Durant, uno de los principales impulsores de esta iniciativa.

El consumo de sustancias ilícitas es un tema bastante delicado en el mundo de los deportes, aunque cada disciplina tiene sus propias restricciones, algunas más estrictas que otras. En el caso de la National Basketball Association, el uso del cannabis y sus derivados siempre ha sido un tema de discusión.

Bajo este marco, el sindicato de jugadores (NBPA) ha mantenido constantes conversaciones con los directivos. A raíz de esto, se ha avanzado hacia cierta flexibilidad. Hay que recordar que para la temporada 2021-22 se suspendieron los test aleatorios de manera extraordinaria.

Esto motivó a seguir profundizando en el levantamiento de la penalización, algo que tuvo un fuerte apoyo por Durant. La estrella de los Suns mencionó que conversó directamente con Adam Silver, comisionado de a NBA.

“Lo llamé y ya se olía por qué quería hablar con él. Realmente, no tuve que decir mucho“, comenzó diciendo en una reciente entrevista. Además, apuntó a que ya se ha ido dejando de lado el prejuicio sobre los fumadores y el daño que causaría.

“El estigma que tiene la marihuana no es tan negativo como antes. No te afecta de ninguna manera, simplemente disfruto la planta. Es tan simple como eso”, comentó.

La medida

El fin de la prohibición al consumo de la marihuana en la NBA llega tras un acuerdo logrado entre el sindicato de jugadores, bajo rol activo de Kevin Durant, y los directivos que incluye varios puntos más, entre los que destaca la inclusión de la copa de la liga.

De manera concreta, se trata de un convenio de siete años, sujeto a renovación, en el que se dejará de penalizar el consumo de cannabis, siendo excluida de la lista de “sustancias ilícitas”.

Hay que recordar que, hasta ahora, los jugadores se sometían a aproximadamente cuatro controles anuales; los positivos significaban diversas sanciones, mientras que la acumulación de tres era sancionada con cinco partidos .

Ahora, los basquetbolistas no tendrán que preocuparse por eso, algo que “KD” celebra activamente. “Todo el mundo fuma. Es como el vino”, declaró, enfatizando que “Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie”.