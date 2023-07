Miles Bridges rompe el silencio tras el caso de violencia intrafamiliar

Ha pasado un año desde que se dio a conocer el caso de violencia intrafamiliar protagonizado por Miles Bridges que generó un gran escándalo dentro de la National Basketball Association y a nivel nacional (EE. UU.).

El jugador de Charlotte Hornets fue acusado por quien ese entonces era su novia y también la madre de sus hijos. Además, la interpelación legal constituía tres delitos, entre los que destacaban “violencia machista y abuso infantil“.

A raíz de esto, el alero fue declarado culpable por delito grave ante la justicia y sentenciado a tres años de libertad condicional. Como era de esperarse, también recibió sanciones deportivas, y no jugó durante toda la temporada 2022-23.

Ahora, Bridges reapareció en público tras firmar un nuevo contrato con la franquicia de Carolina del Norte por un año y 7,9 millones de dólares. El hecho ha generado un gran revuelo, siendo considerado como una segunda oportunidad bastante polémica entre los fanáticos.

De igual manera, el basquetbolista de 25 años mantiene un castigo vigente de 10 partidos, por lo que no arrancará jugando en la temporada 2023-24. Hay que recordar que los Hornets habían determinado un castigo de 30 duelos, pero luego de que la NBA lo sancionara con toda la temporada 22-23, reajustaron la medida.

Miles Bridges and Hornets General Manager Mitch Kupchak spoke to the media today for the first time since signing Miles to a contract for the upcoming season. pic.twitter.com/nQaQFu38pU

En esta nueva presentación con Charlotte Hornets, Miles Bridges ofreció disculpas públicas por lo sucedido, refiriéndose por primera vez al caso de violencia intrafamiliar que lo mantuvo un año fuera de las canchas.

“Quiero disculparme por el dolor y la vergüenza que les causé a todos, especialmente a mi familia”, comenzó diciendo el jugador en la conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por Mitch Kupchak, el gerente general de la franquicia.

“Durante este año he priorizado ir a terapia y convertirme en la mejor persona que puedo ser, alguien de quien mi familia y todos aquí puedan estar orgullosos”, añadió, queriendo expresar su arrepentimiento.

"I apologize to everybody for the pain and embarrassment that I caused everyone, especially my family… I want to use this 2nd chance to prove to everybody that I'm the same kid that you drafted 5 years ago."

—Miles Bridges

(via @rodboone) pic.twitter.com/y5Sr3yHK9j

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 18, 2023