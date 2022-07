Jugador de la NBA es acusado por violencia intrafamiliar

Un jugador de la NBA está como centro de la noticia y no precisamente por el básquetbol, ya que se dio a conocer un caso de violencia intrafamiliar en el cual está involucrado.

Se trata de Miles Bridges, alero de los Charlotte Hornets, quien fue acusado el pasado martes por la brutal agresión en contra de su familia. En total, se concluyen tres delitos.

Los reportes apuntan a “violencia machista y abuso infantil“. La denuncia llegó por parte de su novia, una de las víctimas del basquetbolista.

Actualmente, Bridges está en libertad con cargos luego de que se fijara una fianza de $130.000 dólares. El caso es llevado por el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y el jugador arriesga condena de cárcel.

El fiscal George Gascon detalló los antecedentes del caso y lo catalogó como un hecho grave, ya que el basquetbolista agredió brutalmente a su pareja.

Además, se explicitó el abuso infantil en circunstancias o condiciones que podrían causar lesiones corporales graves o incluso la muerte. Esto, en contra de sus hijos.

Junto a las declaraciones del fiscal, se dio a conocer un informe médico que da cuenta de la gravedad y violencia con la que actuó la figura de los Hornets.

En el documento se detalla: “Agresión por estrangulamiento, conmoción cerebral; fractura cerrada del hueso nasal; contusión de costilla; múltiples hematomas; distensión del músculo del cuello”.

Mychelle Johnson, la novia y víctima de Miles Bridges, utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer el caso. “Odio que haya llegado a esto, pero ya no puedo quedarme callada”, comenzó escribiendo.

“Permití que alguien destruyera mi hogar, abusara de mí de todas las formas posibles y traumatizara a nuestros hijos de por vida”, agregó, junto a una fotografía.

A la espera de la respuesta judicial por parte del Tribunal, Miles Bridges también tiene por delante algunos procesos internos, tanto a nivel de equipo como de la liga.

Desde la National Basketball Association comunicaron que están al tanto de la situación y seguirán el caso de cerca. Además, indicaron que sostendrán una investigación de las acusaciones.

En caso de que se confirme su responsabilidad y la justicia también lo declare culpable, la asociación dejará caer sus propias sanciones.

Por su parte, Charlotte Hornets emitió un comunicado de prensa en el que declararon algo similar, asegurando que monitorearán el proceso. Agregaron que al ser un proceso legal no tienen nada que agregar.

Ahora solo queda esperar la resolución de la justicia en contra del jugador acusado por violencia intrafamiliar y cómo reaccionará la propia NBA.

The Charlotte Hornets released the following statement regarding Miles Bridges: pic.twitter.com/87TQ8oNZ5h

— Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) July 20, 2022