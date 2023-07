NBA Summer League: revisa el calendario y los partidos más destacados

Aún quedan unos cuantos meses para que arranque la temporada 2023-24 de la NBA pero próximamente comenzaremos con la acción de la Summer League para ir calentando motores.

Ya han pasado casi tres semanas desde que los Nuggets se coronaron como campeones poniéndole fin a una emocionante campaña. Así, los últimos días han estado marcados principalmente por rumores y traspasos ya confirmados, además de la celebración del Draft.

De esta manera, los diferentes equipos van alistándose de cara a un nuevo año de competencia, buscando las mejores opciones para luchar en búsqueda de sus objetivos.

Bajo este contexto, llega uno de los eventos que permite tener el primer vistazo de los nuevos jugadores en la liga, poniendo foco especial en el rendimiento de los jóvenes.

Como suele ser costumbre, la Summer League de la NBA es el espacio donde los drafteados tienen la posibilidad de dar las primeras luces de talento como profesional. En este caso, los ojos están puestos sobre Victor Wembanyama, el #1 que jugará por San Antonio Spurs. Además, el jugador tendrá la oportunidad de redimirse tras el polémico video de sus lanzamientos fallidos.

Detalles de los partidos

Para este lunes 3 de julio se dará inicio al California Classic Summer League y al Salt Lake City Summer League, ambos con seis duelos a disputar.

En el caso de California, que se disputará entre el 3 y 5 de julio, destacan los partidos de Leakers vs Heat y Warriors vs Kings, ambos el lunes. Por su parte, los Spurs de “Wemby” tendrán partidos contra los Hornets (lunes 3) y los Lakers (miércoles 5).

En Salt Lake City tendremos la participación de los Grizzlies, quienes se medirán con los 76ers el lunes 3, siendo uno de los juegos más llamativos. Las otras franquicias serán los Jazz y los Thunder.

NBA 2K24 Summer League

El evento principal se llevará a cabo en Las Vegas desde el viernes 7 al lunes 17 del presente mes. En esta competición específica previa al inicio de la temporada regular participarán todos los equipos.

Algunos de los partidos más atractivos serán: Nuggets vs Bucks (7/7), Bulls vs Raptors (7/7), Warriors vs Lakers (7/7), Heat vs Celtics (8/7), Nets vs Bucks (11/7), Clippers vs Grizzlies (12/7) y Lakers vs Celtics (12/7), entre otros.

Posteriormente se avanzará a las etapas decisivas, con semifinales que se jugarán el 16 de julio, dejando espacio para la gran final el día 17.

Respecto a las transmisiones, todos los partidos serán transmitidos por el NBA League Pass y algunos irán por ESPN (TV) y Star+ (streaming).