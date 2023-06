Kyrie Irving analiza su futuro ¿Quedarse con los Mavericks o llegar a Suns?

El periodo de traspasos de la National Basketball Association se mantiene bastante activo y durante las últimas horas se comenzó a hablar sobre el futuro de Kyrie Irving, quien podría quedarse con los Mavericks o marcharse a los Suns.

Ya ha pasado un tiempo desde que los Denver Nuggets se consagraron campeones, poniéndole fin a la temporada 2022-23 y no pasó mucho tiempo para que se comenzara con las primeras luces de posibles movimientos.

Dentro de las noticias confirmadas más relevantes, destaca la llegada de Chris Paul a los Golden State Warriors y la llegada de Marcus Smart a los Memphis Grizzlies por medio de una operación triple.

Ahora, si bien los reportes hablan de un rumor y especulaciones en torno a Irving, se trata de una información que podría ser otro remezón dentro de la NBA. Además, en caso de concretarse la transferencia, sería un importante golpe para Dallas.

Hay que recordar que Kyrie llegó este año a la franquicia texana, por lo que su partida sería bastante precaria y significaría un desabastecimiento de Luka Doncic, razón principal por la que se sumó al equipo.

De todas formas, los “Mavs” tienen la situación bajo control, ya que las opciones de salida del jugador no son muy variadas. En 2019, acordó un contrato por 4 años y 141 millones de dólares con los Brooklyn Nets. Además, ahora se espera que los de Texas pueden asegurarse con otros 5 adicionales y alrededor de los 200 millones.

Más allá de todos los aspectos a tener en consideración, no se puede descartar la posibilidad de que “Uncle Drew” quiera partir y llegar a Arizona. Esto, considerando que analiza seriamente las opciones.

Según los reportes de diferentes periodistas e insiders especializados en la NBA, Kyrie Irving quiere reunirse personalmente con directivos de los Suns para estudiar una forma de salir de los Mavericks. Hay que destacar que no tiene mucho que perder.

Se estima que el jugador inicie conversaciones oficiales a partir de este viernes 30 de junio, cundo se habilite el periodo oficial para negociar. De todas formas, se debe remarcar que si lo que busca es beneficio económico, Dallas sigue siendo su mejor opción.

NBA star Kyrie Irving intends to meet with the Phoenix Suns when the free agency period begins on June 30, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. https://t.co/9KOjnqMu0N

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 29, 2023