Draft NBA 2023: Victor Wembanyama ya es oficialmente jugador de los Spurs

La noche del recién pasado jueves se realizó el esperado Draft 2023 de la NBA en el que Victor Wembanyama fue elegido por los Spurs, respondiendo a las expectativas y predicciones.

Como cada año, este evento le brinda la posibilidad a una nueva camada de jóvenes en búsqueda de oportunidades en la mejor liga de básquetbol del mundo. También resulta ser una gran instancia para cada equipo, quienes se esfuerzan por mejorar su plantilla de cara a una nueva temporada.

En esta oportunidad, el máximo prospecto era Wembanyama, un francés de 19 años que desde hace ya un tiempo ha llamado la atención de los seguidores del baloncesto. Todos tenían la esperanza de quedarse con sus servicios, pero solo uno pudo hacerlo.

Tras la realización de la lotería del Draft, fue San Antonio que se quedó con el pick #1. De esta manera, era cuestión de tiempo para que los texanos firmaran al “unicornio” que entusiasma a la liga.

La franquicia respondió a la lógica y a partir de este momento “Wemba” estará bajo la dirección del legendario Gregg Popovich, con la posibilidad de hacer historia y volver a levantar al club.

Victor Wembanyama (@vicw_32) is selected 1st overall by the @spurs in the 2023 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/mO9ai0uKu6

— NBA (@NBA) June 23, 2023