El rey de Denver: Nikola Jokic es elegido como el MVP de las Finales NBA tras consagrarse campeón con los Nuggets

Los Nuggets se consagraron como los nuevos y flamantes campeones de la NBA de la mano de un determinante Nikola Jokic que ganó el premio Bill Russell como MVP de las Finales.

Denver hizo historia; logró ganar un título por primera vez en la historia de la franquicia, pero entre sus jugadores también se lograron romper varios récords. Además de todos los nombres que marcan un hito en el equipo, el “Joker” ya dejó una huella imborrable.

El serbio, de 28 años, que fue elegido como el Jugador Más Valioso de las temporadas regulares 2020-21 y 2021-22, consiguió hoy su primer anillo de campeón y o hizo de la mejor manera, sumando una nueva marca a nivel personal.

Jokic comenzó la serie ante los Heat con 27 puntos, 20 rebotes y 14 rebotes, siguió con un 41pts. En el juego 2; el tercer partido tuvo otro triple doble, de 32pts. Con 10 asistencias y 21 rebotes; el juego 4 lo cerró con 23 puntos y en el quinto duelo anotó 28 puntos.

Jamal Murray también tuvo una gran actuación y además se complementó de excelente manera con Nikola, pero el pívot con el #15 fue el más determinante a lo largo de toda la llave.

De esta manera, Nikola Jokic se coronó como el MVP de las Finales 2022-23 de la NBA y fue el primer jugador en recibir el premio renombrado como Bull Russell.

Nikola Jokic is the 2023 #NBAFinals MVP! pic.twitter.com/jfZoEHyNFx

"The job is done, we can go home now." 😅

Nikola Jokic and the Nuggets complete the mission of bringing the 2022-23 NBA Championship to Denver! pic.twitter.com/Af9nOROEfz

— NBA (@NBA) June 13, 2023