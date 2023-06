¡El salto inicial! Esta noche comienzan las Finales de la NBA entre los Nuggets y los Heat

Finalmente, llegó el esperado día en el que comienzan a disputarse las esperadas Finales 2022-23 de la NBA que disputarán los Heat contra los Nuggets y acá te contamos todos los detalles.

Tras una larga temporada regular, superar a cada rival en playoffs y consagrarse campeones de sus respectivas conferencias, ahora ambos equipos lucharán para quedarse con el anillo de campeón.

Denver, representante del Oeste, viene de eliminar a Los Ángeles Lakers y con Nikola Jokic como principal figura, acompañado por Jamal Murray. En tanto, Miami llega siendo el campeón del Este con Jimmy Butler siendo el MVP y seguido por Caleb Martin.

De acuerdo a la panificación de la liga, la serie comenzará a jugarse en el Ball Arena de Colorado, hogar de los dirigidos por Michael Malone que también buscarán aprovechar la altura. Puedes revisar la programación completa AQUÍ.

Pero también hay que tener en consideración a los miamenses, quienes llegan inspirados y concentrados en coronarse como campeones de la liga luego de haber quedado como subcampeón de conferencia el año pasado.

Revisa los detalles del juego 1 entre los Nuggets y los Heat correspondiente a las Finales de la NBA:

