Otro triunfo de “Buckets”: Jimmy Butler lanzará su propia marca

Jimmy Butler pretende dejar una huella fuera de las canchas de básquetbol y una de las formas con la que pretende hacerlo es con el próximo lanzamiento de su propia marca.

La estrella de Miami Heat atraviesa un gran momento deportivo, coronándose campeón de la Conferencia Este como MVP y entrando en las Finales de la NBA donde jugará contra los Denver Nuggets.

Pero las cosas van bien más allá del baloncesto, ya que también celebra su incursión en el mundo de los negocios como un empresario dueño de su propia firma.

Según consignó Front Office Sports, el oriundo de Houston, Texas, se asoció con la empresa Zs Endorsment LLC, por medio de la cual se presentó la solicitud de registro ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO).

Además, se detalló que la marca global será Himmy Buckets. Esto, a nombre del jugador e integrando el logotipo que se pudo ver en la “mini cafetería” que montó en La Burbuja de Orlando (NBA 2020).

También se oficializará la división Jimmy’s Secret Stuff. La idea es comercializar café, cerveza, refrescos, aguas embotelladas y artículos relacionados a su marca como vasos, tazas para café y ropa.

Ahora solo queda esperar a ver cómo Jimmy Butler podrá entrar en el mercado con su propia marca y si alcanzará un éxito similar a lo que ha logrado en cancha.

Jimmy Butler has filed a new trademark for "HIMMY BUCKETS," per @JoshGerben.

The application, filed May 24th, indicates that Butler plans to launch his own branded beverages and apparel. pic.twitter.com/WZlztMWRM4

— Front Office Sports (@FOS) May 30, 2023