En búsqueda de la remontada histórica: conoce los detalles del juego 7 entre los Celtics y los Heat en playoffs NBA

La apasionante llave entre los Celtics y los Heat se ha convertido en una de las más atractivas en estos playoffs 2022-23 de la NBA y esta noche se disputará el decisivo juego 7.

Tras seis partidos, llegó el momento de conocer al campeón de la Conferencia Este. La franquicia de Miami llegó a tener una ventaja de 3-0, sin embargo, los de Boston lograron empatar en el global y estirar la serie a un último partido.

Ahora, quien se imponga en el duelo, se meterá en las Finales de la NBA, donde deberán jugar contra los Denver Nuggets, quienes eliminaron a Los Ángeles Lakers y se consagraron campeones de la Conferencia Oeste.

De acuerdo a la programación, el juego 7 se disputará en el TD Garden, por lo que los de Massachusetts llegan con un leve favoritismo para remontar la serie y quedarse con las finales del Este.

Pero aún no se puede dar por perdido a los de Florida, quienes lo darán todo para liquidar una llave en la que han tenido la primera opción en tres ocasiones y también tomarse revancha de la temporada pasada.

Revisa los detalles del partido de Celtics vs Heat para esta nueva fecha en los playoffs 2022-23 de la NBA:

Another year, another Heat/Celtics game to decide the Eastern Conference Champion!

🍿 First Game 7 rematch since 1995

🍿 Tatum: 51 PTS in G7 last round

🍿 Celtics can become 1st team to overcome 3-0 deficit

Tip-off at 8:30 PM ET on TNT… WHO WILL WIN? pic.twitter.com/mhJZqO4HV6

— NBA (@NBA) May 29, 2023