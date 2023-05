Hora y dónde ver los partidos de playoffs de la NBA para este lunes

Los apasionantes playoffs 2022-23 de la NBA continúan en desarrollo y acá te contamos dónde y a qué hora ver los partidos agendados para este lunes 1 de mayo.

Ya se cerraron todas las series de primera llave y la segunda ronda está en marcha; son las semifinales de las respectivas conferencias. Algunos cruces ya comenzaron y otros aún tienen que disputar su juego 1.

Para la tarde-noche de este lunes son dos los duelos que mantendrán en alto la emoción de la postemporada, pero cada uno en un diferente momento de la serie.

Abriendo la jornada, los Celtics recibirán a los 76ers en el juego 1. Se enfrentan el segundo (Boston) con los terceros (Philadelphia) del lado Este. Los de Massachusetts vienen de eliminar a los Hawks por 4-2, mientras que los de Pensilvania dejaron en el camino a los Nets por una barrida 4-0.

Más tarde, los Nuggets disputarán el juego 2 contra los Suns, correspondiente a una de las semifinales del Oeste. La franquicia de Colorado va ganando 1-0 y esta noche volverán a jugar como local, antes de partir a Arizona.

Revisa el horario y dónde ver los partidos de los playoffs 2022-23 de la NBA agendados para hoy:

