Los 76ers barrieron a los Nets y logran avanzar en los playoffs 2022-23 de la NBA

Los playoffs 2022-23 de la NBA siguen sorprendiendo día tras día, y en la pasada jornada sabatina los 76ers vencieron a los Nets logrando avanzar a la próxima ronda.

En esta llave se enfrentaron el 3° (Philadelphia) contra el 6° (Brooklyn) de la Conferencia Este. El atractivo cruce generaba expectativas por el nivel de ambos equipos, pero fue uno de los más desequilibrados.

La franquicia de Pensilvania se impuso con claridad en cada uno de los cuatro partidos con resultados que reflejaban una clara superioridad.

En los duelos 1 y 2, disputados en el Wells Fargo Center, los ‘Sixers’ ganaron por 121 – 101 y 96 – 34. El juego 3, ya en el Barclays Center, el marcador fue 97 – 102.

Para dar el golpe final, también en Nueva York, Philadelphia se impuso con un 88 – 96. Tobias Harris lideró a los suyos con 25 puntos. Por parte de Brooklyn Spencer Dinwiddie aportó con 20pts, pero no fue suficiente.

Sixers get the Game 4 W and advance to the Eastern Conference Semifinals ‼️

Harden: 17 PTS, 8 REB, 11 AST

Harris: 25 PTS, 12 REB#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/si28XifZz2

— NBA (@NBA) April 22, 2023